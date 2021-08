San Leone: si tuffa in mare e le rubano portafogli

Ladri in azione a San Leone. L’ultimo furto in ordine di tempo denunciato alla polizia di Stato, risale allo scorso fine settimana, quando la vittima, una quarantacinquenne di Agrigento, che si trovava sulla spiaggia di viale delle Dune, ha lasciato incustodita una borsa per farsi un bagno, e qualcuno ha approfittato della sua assenza, portando via il portafoglio con all’interno soldi, documenti di riconoscimento, bancomat, e carta di credito. Ad agire un ladro, verosimilmente, non alle prime armi.

Con la stagione estiva nel vivo e a pochi giorni dal periodo di Ferragosto l’invito delle forze dell’ordine è di non lasciare di vista materiali e oggetti di valore.