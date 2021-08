Un nido caretta caretta nell’isola dei conigli

durante le quotidiane azioni di monitoraggio, gli operatori della Riserva Naturale hanno accertato la presenza di un nido di Caretta caretta nella spiaggia dei Conigli. Si tratta della quinta nidificazione per l’isola di Lampedusa. Le uova resteranno in incubazione per circa due mesi e saranno sorvegliate e tutelate dall’Ente Gestore della Riserva Naturale e dai volontari partecipanti ai campi di volontariato Legambiente.

