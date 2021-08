Droga, furto e armi: libertà vigilata per 48enne

A Sciacca, il personale del locale Commissariato di Polizia ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura di sicurezza della Libertà Vigilata emessa dalla Procura della Repubblica – Ufficio Esecuzioni Penali – presso il Tribunale di Agrigento per la durata di un anno, nei confronti di un quarantottenne poiché abitualmente dedito alla consumazione dei delitti in materia stupefacenti, furto aggravato, rapina in concorso, porto abusivo di armi, guida in stato di ebbrezza e atti persecutori.

