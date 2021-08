Lanciata da auto in corsa, la cagnolina Hola è stata adottata

Hola, la cucciola di lanciata da un’auto lo scorso 13 aprile a Menfi, in provincia di Agrigento e rimasta cieca, molto probabilmente per i traumi riportati, e’ stata ufficialmente adottata. Ma come aveva richiesto l’Oasi Ohana (il rifugio fondato sei anni fa da Chiara Calasanzio a Santa Margherita di Belice) che l’ha salvata dalla strada, insieme a Hola la famiglia adottante ha preso con se’ anche Micia, la gattina recuperata per strada che e’ diventata l’amica del cuore di Hola: le due sono ormai inseparabili e dividerle sarebbe stato crudele.

La coppia di amichette partira’ il 24 agosto per Osnago (Lecco), dove ad attenderle ci sara’ la loro nuova mamma, Paola.