Licata, al via rimborsi per attività ludiche rivolte ai minori

L’Amministrazione Comunale intende promuovere per l’estate 2021 attività e iniziative ludico-ricreative per l’accoglienza di bambini e di adolescenti da 0 a 17 anni, attraverso l’erogazione di un contributo economico indiretto alle famiglie, a sostegno del costo di frequenza dei Centri Estivi per l’anno 2021.Lo rende noto l’Assessore ai Servizi Sociali Calogero Scrimali.

Le famiglie interessate possono richiedere il rimborso attraverso il modulo di richiesta scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente: www.comune.licata.ag.it

Il modulo di richiesta dovrà essere debitamente compilato e corredato dalla copia di un documento di riconoscimento d’identità in corso di validità e dall’ISEE.

La richiesta va inoltrata al Dipartimento Servizi Sociali attraverso l’indirizzo PEC del Comuneprotocollo@cert.comune.Licata.ag.it entro e non oltre il 30 Settembre 2021

Le famiglie verranno rimborsate al 100% del costo settimanale del centro estivo, fino ad un massimo di 80 euro per minore a settimana.