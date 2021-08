Lite finisce a bastonate: denunciato agricoltore 37enne a Grotte

Al culmine di una lite avrebbe colpito la vittima con un bastone. Adesso un bracciante agricolo di 37 anni di Grotte, nell’Agrigentino, è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali e violenza privata. A fare scattare le indagini è stata la denuncia di un 40enne, che lo scorso 2 agosto si è presentato in caserma raccontando di essere stato aggredito nei giorni precedenti da un concittadino.

Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell’Arma, il 27 luglio scorso durante un diverbio, nato per futili motivi, il bracciante agricolo avrebbe colpito il 40enne con un bastone provocandogli una ferita al labbro. La vittima, immediatamente soccorsa e condotta in ospedale ad Agrigento, è stata dimessa con 15 giorni di prognosi. Per l’aggressore è così scattata la denuncia.