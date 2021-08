Palma di Montechiaro, morto 14enne in incidente stradale

Il 14enne, cadendo, è stato trafitto da un tondino di ferro. Immediati i soccorsi sul posto dal Villaggio Mosè è arrivata l’ambulanza Gise 118 con gli operatori che in pochi minuti con una pinza hanno tagliato il tondino di ferro dalla base, potendo così mettere in ambulanza, ancora cosciente, il ragazzino e trasferirlo verso l’ospedale di Licata.Il 14enne, purtroppo, è deceduto non appena arrivato al San Giacomo d’Altopasso subito dopo le prime cure ricevute.