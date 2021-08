Giovedì 5 agosto alle ore 18,30 presso l’ex collegio dei Padri Filippini, ad Agrigento, si terrà la presentazione del libro di Luciano Carrubba “Francesco Paolo Di Blasi e il riformismo nella Sicilia del Settecento”, edito da Kimerik. Dopo i saluti istituzionali, da parte del Sindaco di Agrigento Dott. Francesco Miccichè e dell’Assessore alla Cultura Dott. Costantino Ciulla, interverranno: Raffaele Manduca, docente di Storia Moderna, che ha curato la prefazione e Francesco Pira, Docente di Sociologia il quale ha curato la postfazione, entrambi dell’Università degli Studi di Messina. Nel corso della presentazione seguiranno degli interventi musicali a cura degli artisti Vittorio Lauricella e Giuseppe Marino. I diversi interventi saranno coordinati da Beniamino Biondi, saggista e critico letterario. L’incontro, nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie in corso, è patrocinato dal Comune di Agrigento – Assessorato alla Cultura. L’autore, attraverso la sua Opera, esamina le caratteristiche generali del Settecento italiano, per poi approfondire la figura e il pensiero di Francesco Paolo Di Blasi, celebre giureconsulto, assieme ruolo che rivestì nella società siciliana, al tempo governata da Domenico Caracciolo, figura di vicerè illuminato di cui si prendono in esame i lungimiranti progetti riformistici. La figura del Di Blasi è stata esaminata anche attraverso il romanzo “Il Consiglio D’Egitto” di Leonardo Sciascia, dove si palesa con forza la drammatica rottura tra il governo e gli intellettuali innovatori, nonché la fine della stagione delle riforme e di quel felice periodo di collaborazione tra le forze intellettuali del paese.

loading..