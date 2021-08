Rubano in casa del vicino, 2 giovani ladri presi dalla Polizia

Gli agenti del commissariato di Augusta hanno arrestato due giovani, Salvatore Barravecchia, 21 anni, e Giuseppe Bandiera, 19 anni, per il furto in abitazione avvenuto nella serata di ieri ad Augusta, nel Siracusano.

L’allarme è scattato intorno alle 19, a seguito di una segnalazione sulla presenza di ladri, avvistati sul tetto di un edificio, situato tra via Megara e via Principe Umberto, che stavano forzando una porta finestra per intrufolarsi in un appartamento.

Gli inquirenti si sono serviti delle telecamere di videosorveglianza della zona per provare ad identificare i responsabili, che, frattanto, si erano dileguati, scappando sui tetti. Gli agenti, al comando del dirigente Guglielmo La Magna, avrebbero, però, riconosciuto i due, che sono stati intercettati poco dopo.

La refurtiva nello zaino

Gli indumenti indossati da uno dei due corrispondevano esattamente a quelli ripresi dalla immagini, inoltre l’indagato è stato trovato in possesso di uno zaino contenente parte della refurtiva, guanti ed attrezzi da scasso.

Soldi in tasca

Entrambi i giovani sono stati, pertanto, sottoposti a perquisizione personale. Al primo sono state rinvenute banconote di vario taglio per un totale di 440 euro, mentre il secondo aveva con se 400 euro.

Le indagini

Nell’ambito delle indagini, gli investigatori hanno scoperto che l’abitazione presa di mira dai ladri era a 10 metri dalla casa di uno dei due ragazzi. “Risultava essere di proprietà di un uomo che, raggiunto telefonicamente dagli inquirenti, sporgeva regolare denuncia per il furto subito” spiegano dalla Questura di Siracusa.

Al termine degli accertamenti, i due sono stati arrestati per i reati di furto aggravato in abitazione e possesso ingiustificato di grimaldelli: come disposto dalla Procura di Siracusa sono ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida della misura cautelare.