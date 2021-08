A Montevago “E’ comunque estate”: ecco il cartellone di eventi estivi

“Nonostante il periodo particolare – dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – non abbiamo voluto rinunciare alle tradizionali manifestazioni estive per non far mancare ai nostri concittadini momenti di intrattenimento e spensieratezza, occasioni di incontro fondamentali per la comunità e che sono anche un richiamo nel nostro paese per turisti e visitatori provenienti da altri centri della provincia e non solo. Gli spazi che abbiamo a disposizione fortunatamente ci consentono di poter organizzare gli eventi in sicurezza nel rispetto delle norme anti Covid. Ringrazio l’assessore allo Spettacolo Calogero Armato per l’impegno messo in campo nell’organizzazione”.

Ecco il programma: il 7 agosto intrattenimento musicale con “I Vagorita” nell’anfiteatro comunale alle ore 21; l’8 agosto musica siciliana con il gruppo “Zagara in ciuri” che proporrà “Lu cantu anticu” (anfiteatro comunale, ore 21), a cura dell’associazione culturale Global Music. Il 9 agosto, alle ore 21, nel museo all’aperto “Percorsi Visivi” che si trova tra i ruderi del vecchio centro, sarà inaugurata la mostra d’arte “Dimore e archetipi” di Bruto Pomodoro a cura dell’associazione culturale Regia Mania. Il 10 agosto, nell’anfiteatro comunale alle ore 21, in scena la commedia brillante “Due pazzi in vacanza” della compagnia teatrale Smile. La stessa compagnia, l’11 agosto, presenterà invece la commedia siciliana “La sacra famiglia”, sempre nell’anfiteatro comunale alle ore 21.

Il 12 agosto, nella biblioteca comunale, alle 18:30 la presentazione del libro “Solo tredici chilometri” di Giovanni Accardo. Il 17 agosto, nell’anfiteatro comunale alle ore 21, lo spettacolo “Sicilia Cabaret” con Matranga e Minafò, Dalila Pace, Daniele Vespertino e Claudione a cura dell’associazione culturale “Sicilia Social Star”. Il 21 agosto, nell’area archeologica di Villa Romana, alle ore 18:30, rievocazione storica a cura dell’archeologa Viviana Caparelli e dell’associazione culturale Antico Mondo.

“Vista la situazione pandemica – dice l’assessore allo Spettacolo Calogero Armato – abbiamo deciso di intitolare il cartellone di eventi ‘E’ comunque estate’ perché siamo convinti che rispettando tutte le regole sia comunque possibile organizzare spettacoli e divertirsi senza creare problemi e rischi per la salute pubblica. Tutte le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto delle attuali normative anti Covid, l’ingresso sarà consentito esclusivamente con il Green pass o con un tampone negativo effettuati entro le 48 ore precedenti”.