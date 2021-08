Campobello di Licata, Giornata della Raccolta di sangue Avis

In via straordinaria, raccolta di sangue, a Campobello di Licata, su iniziativa dell’Avis-Associazione volontari italiani del sangue, presso la sede sita in via Nicotera 166, angolo via Medici. Lo slogan: ‘Donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta per se”. Sono state raccolte 18 sacche di sangue, nessuna pre-donazione (Idoneità a donare sangue)

In precedenza ventuno sacche di sangue, anche allora nessuna pre-donazione. La successiva raccolta di sangue è stata programmata per il 22 agosto, considerato che la raccolta programmata per il giorno 8 agosto è stata annullata.

Giovanni Blanda

