Canicattì, ristoranti e pizzerie: bevande in vetro soltanto ai clienti

E’ stata pubblicata l’O.S. n. 70 del 04/08/2021 con la quale vengono apportate delle integrazioni alla precedente O.S. n. 68 del 29 luglio emessa per regolamentare la vendita, somministrazione e consumo di bevande in bottiglie di vetro. Stante i recenti spiacevoli episodi di vandalismo e violenza, infatti, nei giorni scorsi era stata emessa la suddetta ordinanza con la quale è fatto divieto assoluto di somministrare e vendere bevande da asporto in contenitori o bottiglie di vetro e lattine ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, agli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, ai laboratori artigianali con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari dei c.d distributori automatici, nonché agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubblica che operano nel territorio della Città di Canicattì.

Con la nuova ordinanza viene introdotto un nuovo comma secondo il quale gli esercizi che nella registrazione sanitaria rilasciata dall’ASP riportano la definizione “Ristorazione” o “Pizzeria” possono richiedere al Comune, in deroga a quanto disposto dall’O.S. n. 68/2021, l’autorizzazione alla somministrazione ai propri clienti di bevande in contenitori di vetro o latta, Esclusivamente durante la consumazione dei pasti al tavolo, sia all’interno che nelle aree di pertinenza autorizzate, pur rimanendo il divieto assoluto di vendita per asporto. La richiesta di autorizzazione, accompagnata dalla copia della Registrazione sanitaria, dovrà altresì riportare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i, l’impegno a garantire la sicurezza nell’ambito del locale e delle sue pertinenze.