Incendio di sterpaglie divora auto in sosta: in azione i Vigili del Fuoco a Canicattì

A fuoco un’Audi A5 in via Marconi a Canicattì, nei pressi degli ex uffici dell’Enel.L’incendio si è sviluppato su un terreno lasciato incolto su cui insistono anche dei rifiuti abbandonati; in poco tempo, a causa del vento caldo, le fiamme hanno raggiunto l’auto in sosta di proprietà di un uomo di Caltanissetta che si trovava a Canicattì per partecipare ad una cerimonia.

Lanciato l’SOS da parte di alcuni residenti sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco che si sono occupati di spegnere il rogo, e i Carabinieri che hanno prontamente spostato un’auto vicina mettendola al sicuro. Ingenti danni.

