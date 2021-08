Rompe femore ad 87enne per un parcheggio: denunciato

Un 63enne di Aragona è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per il reato di lesioni gravi. L’uomo, secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma al termine di un’attività di indagine, sarebbe il responsabile dell’aggressione ai danni di un anziano concittadino a margine di una banale lite avvenuta per motivi di viabilità e, per la precisione, per un parcheggio.

Il 63enne ha aggredito l’anziano procurandogli la frattura sottocapitata del femore destro. L’87enne è stato sottoposto alle cure dei sanitari dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove gli è stata diagnosticata una prognosi di 30 giorni.