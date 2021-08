Siculiana, avviato Centro estivo per le persone con disabilità

L’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Misericordia di Siculiana, ha attivato il centro estivo per le persone con disabilità. Il progetto intende offrire, durante il periodo estivo, momenti di benessere psico-fisico, di socializzazione e di svago, in favore delle persone con disabilità, contrastando l’insorgere di situazioni di emarginazione e isolamento. Presso il centro diurno comunale viene svolta attività motoria e di animazione, con figure professionali qualificate nel campo dell’assistenza, della comunicazione e della socializzazione, oltre ad addetti alla sanificazione degli ambienti, coordinati da Mariangela Vaccarino.

Il progetto, inoltre, consente agli utenti, di trascorrere delle giornate al mare, per vivere in serenità la nostraspiaggia di Siculiana Marina, attrezzata con passerelle, piazzole per facilitare lo spostamento in carrozzina, parcheggi per disabili, sedie J.O.B., e al prezioso supporto di operatori sociali che, con competenza e dedizione, garantiscono adeguata assistenza.

