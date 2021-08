Uomo trovato morto in casa a Prizzi

Un uomo di 51 anni è stato trovato senza vita in un’abitazione in via Pagliarelli a Prizzi (Pa). In casa con l’uomo è stata trovata la compagna di 36 anni.

L’uomo era riverso per terra, attorno ci sono cocci di bottiglia. Ad accertare la morte dell’uomo è stata il dottore in servizio alla guardia medica chiamato nel tentativo di salvare l’uomo.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Lercara Friddi. I militari stanno indagando sulle cause della morte dell’uomo.

Dai primi rilievi sembrerebbe che la donna nel corso di una lite abbia colpito il compagno con delle bottiglie provocando la morte. Al momento queste sono ipotesi anche perché si attende l’arrivo del medico legale.