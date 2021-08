Agrigento, scoppia incendio in appartamento: paura in centro città

Un grosso incendio è divampato in serata all’interno di un appartamento situato all’ultimo piano di un palazzo in via Gioeni, proprio accanto la sede dell’ex Oviesse.

Tre squadre di vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento sono giunti sul posto e sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del rogo. Ci sono anche due pattuglie di polizia e due ambulanze. Incerte le cause del rogo. Una donna anziana è stata tratta in salvo dal noto pastry chef Giovanni Mangione, che avrebbe notato il fumo fuoriuscire dall’appartamento e senza pensarci due volte è salito fino al nono piano trascinando fuori la signora mettendola in salvo.



L’intervista a Giovanni Mangione, colui che ha tratto in salvo l’anziana dalle fiamme

L’intero stabile, come le attività circostanti attorno al palazzo di via Gioeni, sono stati evacuati; tra le persone evacuate anche una donna disabile. Traffico in tilt.