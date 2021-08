Coinvolto in incidente a luglio, morto 17enne

Justin Messina, 17 anni, di Trapani, rimasto gravemente ferito lo scorso 18 luglio in un incidente stradale, e’ morto nell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Il ragazzo viaggiava, come passeggero, in sella ad una moto, condotta da un 37enne morto sul colpo. La moto e’ andata a sbattere contro il muro di cinta di un’attivita’ commerciale in via Michele Amari a Trapani.

