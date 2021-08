Controlli sulla S.P. 71 A Cavaleri Magazzeni: elevati 33 verbali

Prosegue il controllo da parte della Polizia Provinciale sulle strade provinciali ed in particolare sulla S.p. 71 A Cavaleri Magazzeni nel tratto dal Km 0+290 al Km 0+910. Su questa strada provinciale, da quando è entrata in vigore un’apposita ordinanza emessa dal Dirigente del settore Infrastrutture stradali, dal mese di giugno sono state elevate quarantatré contravvenzioni per inosservanza del codice della strada.

Trentatré i verbali contestati sulla Sp 71 A ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e dieci le altre sanzioni per gli autocarri, autotreni, autoarticolati superiori ad una lunghezza di 10 metri.

Sulla S.p. 71/A nel tratto che inizia dal semaforo confinante con la SS. 115 vige un divieto di transito che riguarda anche il tratto della S.S. 115 tra la rotatoria “Giunone” ed il semaforo all’incrocio tra la S.S. 115 e la SP 71 A.

Le ordinanze di limitazione ai mezzi pesanti sono state adottate per i danneggiamenti al manto stradale causati dal passaggio di questi mezzi che arrecano anche seri problemi alla circolazione veicolare.

Per il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Vincenzo Raffo il costante controllo operato dalla Polizia Provinciale sulle strade di competenza dell’Ente, assume una maggiore valenza in questi mesi segnati dal notevole aumento della circolazione stradale, legato anche alla stagione estiva, specie in quei tratti come la S.p. 71 A che collegano importanti percorsi stradali nazionali con le zone marine.

Per evitare le sanzioni i mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate ed una lunghezza di 10 metri, per poter raggiungere il tratto di strada della Sp. 71 tra la progressiva 0+910 all’incrocio con il Viale dei Giardini (progressiva 1+420), dovranno arrivare all’incrocio tra il viale Leonardo Sciascia e viale Cannatello, percorrere viale Cannatello fino all’incrocio con il tratto della via “Cavaleri Magazzeni” deprovincializzato; svoltare a destra sulla via Cavaleri Magazzeni, percorrendola fino all’incrocio con viale dei Giardini, dove si incontra il tratto della SP 71 A tra le progressive 1+420 e 0+910.