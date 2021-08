Movimento una Nuova Canicattì ci Lega: rilanciare i nostri comitati civici spontanei

Il movimento una Nuova Canicattì ci Lega, dichiara Giovanna Bennici , sin dalla sua costituzione ha inteso organizzarsi nel territorio della nostra città tramite la costituzione dei comitati civici di quartiere ritenendo gli stessi fondamentali nel coinvolgimento dei cittadini sia nella conoscenza che nella risoluzione delle problematiche riguardanti il proprio quartiere.

Essi rappresentano, continua Giovanna Bennici, una forma concreta di democrazia partecipata nei processi decisionali al fine di rendere i cittadini protagonisti e consapevoli delle scelte che li riguardano.

Un modello vincente continua Giovanna Bennici, che sottoporremo alla valutazione del prossimo candidato Sindaco al quale chiederemo di dedicare un aspetto del proprio programma alla formalizzazione e istituzionalizzazione dei comitati di quartiere sicuri dell’ attenzione che a riguardo verrà prestata.

Nel frattempo, dichiara Giuseppe La Licata, stiamo provvedendo a rilanciare i nostri comitati civici spontanei e in questa direzione si pone la nomina dell’amica Alessandra Sabatini quale portavoce del Comitato Spontaneo civico del Quartiere di Borgalino .

Siamo sicuri continua Giuseppe La Licata che Alessandra Sabatini ccon il supporto di tutti i componenti il movimento continuerà nell’azione incessante a difesa degli interessi e dell’esigenze dei cittadini residenti nel nostro centro storico e contestualmente si batterà per la sua valorizzazione e promozione .

Alessandra Sabatini nel ringraziare per la fiducia che gli amici componenti del comitato civico del quartiere di Borgalino hanno riposto nella sua persona dichiara che immediatamente si metterà al servizio dei cittadini residenti nell’evidenziare le tante problematiche che li riguardano soprattutto per quello che riguarda i servizi essenziali di illuminazione pubblica, servizio idrico e pulizia delle strade…..cose normali diventate quasi in eccezionali….diritti trasformati quasi in privilegi.