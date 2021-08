Oltre 200 persone ammassate in pista da ballo, il locale chiuso dai Carabinieri

A Villafranca Tirrena (ME), i Carabinieri, allertati da alcuni schiamazzi, sono intervenuti nell’aera litoranea della cittadina, dove constatavano che, all’interno di un locale, era stata allestita una pista da ballo, in maniera del tutto abusiva.

Sono immediatamente scattate le verifiche dei Carabinieri. Nonostante la ressa, erano presenti circa 200 persone, riuscivano a rintracciare e identificare tre villafranchesi, quali organizzatori dell’evento, che sono stati sanzionati. La norma prevede anche la chiusura dell’attività per 5 giorni, estensibili dalla Prefettura ad ulteriori 25.

Altri reati contestati

Gli ulteriori approfondimenti hanno consentito di appurare ulteriori illeciti. In particolare ai tre organizzatori è stata contestata la violazione amministrativa per aver organizzato uno spettacolo o trattenimento pubblico senza licenza, dal momento che non vi era alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza allo svolgimento dell’evento.

Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo

I titolari sono stati multati anche per quanto riguarda l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, in quanto l’apertura di luoghi aperti al pubblico per l’esecuzione dello spettacolo è risultata in contrasto con le prescrizioni dell’Autorità a tutela dell’incolumità pubblica.