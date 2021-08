Realmonte, donata sedia “job” per disabili

Il caldo afoso continua senza tregua e ci si riversa in spiaggia per qualche ora di refrigerio. Ma non per tutti è così semplice, costituisce un gran problema per le persone con disabilità. Così l’amministrazione comunale di Realmonte, sempre in prima linea per aiutare chi necessita di aiuto e per semplificare la vita alle persone con difficoltà motorie, ha accettato di buon grado, la donazione dell’azienda “Ciao Spesa” di una sedia “job”, pensata e realizzata per agevolare l’accessibilità al mare,studiata principalmente per poter essere usata negli stabilimenti balneari, in modo tale da agevolare la vita di queste persone in vacanza. La cerimonia di consegna è avvenuta in uno stabilimento balneare di Giallonardo, sul litorale realmontino.

Fabio Romano, titolare dell’azienda, ha consegnato al sindaco della Città della Scala dei Turchi, Sabrina Lattuca, la carrozzina, subito messa in acqua dal giovane Gerlando, che accompagnato dal bagnino, ha potuto immediatamente utilizzarla per un bagno in mare. Presenti all’incontro anche il cons. comunale Emanuele Fiorica ed i genitori del ragazzo.

“Grazie alla donazione del dr Romano- afferma il sindaco Lattuca- abbiamo dato la possibilità a tanti giovani con disabilità, di accedere alla spiaggia e fare il bagno in mare. Questo per l’amministrazione comunale è un dovere, finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche”. La donazione costituisce un grande atto d’amore che consentirà a tutti di poter usufruire della bellezza del nostro mare.

“Ringrazio il comune di Realmonte per aver sposato il progetto- dichiara Fabio Romano– in modo da favorire i giovani realmontesi, come Gerlando a godere del nostro mare. Spero che altri giovani possano usufruire della speciale sedia da mare, abbattendo, così, le barriere architettoniche. Questo è il primo di una serie di donazioni che faremo ai lidi”