Risparmio e consulenza finanziaria, cosa succede in Italia

Finalmente anche in Italia si fa strada la voglia di saperne di più riguardo al mondo del risparmio e degli investimenti.

Quello dell’educazione finanziaria è un argomento che sta sempre più a cuore ai Millenials, che si affacciano al mondo degli investimenti e che vogliono farlo con una nuova consapevolezza.

Il periodo di grande incertezza, causato anche dall’epidemia da Covid-19, ha portato i più giovani a porsi dei quesiti e a guardare con meno ottimismo al futuro.

Il risparmio personale riprende ad avere un ruolo centrale. Allo stesso tempo, però, risulta chiaro che avere un’extra liquidità sul conto corrente potrebbe portare a una perdita di denaro. Tra costi di gestione, inflazione e rendimenti pressoché nulli, le somme depositate potrebbero via via erodersi.

Cosa fare per evitarlo?

Di sicuro una consulenza finanziaria potrebbe aiutare a individuare una soluzione ad hoc per le proprie esigenze ed è per questo che sempre più giovani ne richiedono una.

Tuttavia il settore della consulenza finanziaria in Italia propone diverse soluzioni. Capire la più indicata è il primo step da compiere.

Di solito quando si pensa alla consulenza finanziaria la prima cosa che viene in mente è quella proposta dalle banche. La figura del family banker è ancora molto forte nell’immaginario comune.

A chi richiede questa tipologia di consulenza non viene richiesto il pagamento di una parcella, ma ci sono delle commissioni anche abbastanza onerose da prendere in considerazione. Trattandosi, nella maggior parte dei casi, di un consulente facente capo alla propria banca si tende ad avere fiducia. Ma c’è un grande svantaggio della consulenza finanziaria bancaria: vengono proposti solo i prodotti della stessa banca e non c’è possibilità di diversificare.

Ecco, quindi, che in tanti caldeggiano per la consulenza finanziaria indipendente. Un bel vantaggio avere dalla propria parte un consulente indipendente, ma spesso non si considera un dettaglio: la parcella del professionista che può essere molto cara.

Questo significa avere il pieno controllo dei propri capitali e delle proprie azioni quando si parla di investimenti.