Rubata pigna dal belvedere di San Leone

Non c’è pace per la fila di vasi e pigne installati lungo il Belvedere Mediterraneo, meglio conosciuto come viale Dune di San Leone.

Alfredo Padro dell’Accademia delle Belli Arti di Agrigento segnala il furto di una pigna. “Adesso ci sono le telecamere, e aspettiamo gli esiti della sorveglianza”, scrive lo stesso sui social.

Vasi e pigne più volte vandalizzati, sono stati di recente reinstallati e il Comune di Agrigento si è occupato di installare le telecamere di videosorveglianza, il che lascia presagire che il ladro verrà presto scoperto.