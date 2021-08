Campobello di Licata, il Comune concede licenze edilizi

Il Comune ha concesso licenza edilizia a Gravotta Salvatore Roberto per la realizzazione di una pensilina a primo piano, modifiche interne e di prospetto nel fabbricato sito in via Minghetti, zona B del vigente Piano regolatore generale. Altra licenza edilizia concessa a Francesca Misuraca, per la realizzazione di un magazzino da destinare a depositi per prodotti e attrezzi agricoli, con tettoia esterna, in contrada Cianciaramito, zona E del Prg.

Giovanni Blanda