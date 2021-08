Era ricercato per furto: arrestato 36enne

I carabinieri della Stazione di Sambuca di Sicilia hanno arrestato un cittadino di origine romena di 36 anni, residente in provincia di Agrigento. L’uomo si trovava in giro, ma dal corso degli accertamenti, è emerso che il giovane era destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Torino, in quanto ritenuto responsabile di alcuni furti aggravati, commessi nel capoluogo piemontese nell’anno 2015.

Per tali ragioni i militari dell’Arma procedevano all’arresto e accompagnavano lo stesso presso la Casa circondariale di Enna, dove dovrà scontare una pena detentiva di due mesi.