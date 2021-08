Libero consorzio di Agrigento, ecco il nucleo di valutazione

Il nuovo organismo è composto, secondo quanto previsto dall’art. 19 del regolamento dell’Ente, dal Segretario Generale dell’Ente Pietro Nicola Amorosia che presiede l’organismo di valutazione e da tre componenti esterni, l’avvocato del Foro di Agrigento Luigi Troja, specializzato in diritto civile e penale,l’avvocato Giovanna Franco, dipendente del Ministero della Giustizia attualmente in servizio al Tribunale di Agrigento e il dottore commercialista Antonio Salvatore Piro, revisore agrigentino esperto di finanza degli Enti locali.

Il Nucleo di Valutazione, che opera in posizione d’autonomia rispetto all’Amministrazione, serve a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale. La valutazione riguarda l’attività svolta nell’anno di riferimento, in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati ed alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili. Inoltre Il nucleo provvede alla vigilanza sulla corretta applicazione del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” (PTPCT).

“Sono certo – ha commentato il commissario Straordinario Vincenzo Raffo – che l’indiscutibile professionalità dei tre componenti e l’esperienza del presidente, faranno di questo Nucleo di Valutazione, uno strumento fondamentale per far funzionare al meglio la macchina amministrativa del Libero Consorzio”.