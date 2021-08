Licata, ritorna l’Armadio solidale

L’Armadio solidale ritorna operativo in una nuova sede. È quanto comunicano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino.

Dalla Casa Albergo per anziani, adibita a HUB Vaccinale, l’Armadio Solidale si è trasferito in un bene confiscato alla criminalità organizzata, in Via Di Paola, a metà della scalinata che collega il Viale della Vittoria a Via Valverde.

L’Armadio Solidale è una delle iniziative promosse dal Comune di Sciacca nell’ambito del Punto Unico dei Soccorsi istituito dal sindaco Francesca Valenti all’inizio della pandemia da Covid-19, nel 2020. Al Punto Unico dei Soccorsi hanno aderito anche associazioni di volontariato, tra cui i Vigili del Fuoco in congedo e l’AVULSS impegnate da ormai un anno proprio nelle attività di raccolta di donazioni e di distribuzione, tramite l’Armadio Solidale, di indumenti, corredini, ceste, culle, carrozzelle, giocattoli e altro, alle famiglie più bisognose.

L’iniziativa è nata per venire incontro soprattutto alle esigenze di neo mamme o future mamme.

L’Armadio solidale, ricordano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore Gisella Mondino, dona quello che generosamente riceve in donazione.

L’Armadio Solidale è aperto, con il servizio dei volontari dell’AVULSS e dei Vigili del Fuoco in congedo, il martedì (dalle ore 10 alle ore 12) e il giovedì (dalle ore 17 alle ore 19).

Per le prenotazioni, si potrà chiamare i seguenti numeri di telefono: 320-8754741 e 339-6141595.