Michele Sodano: green pass anche per i siti archeologici all’aperto?

Non dobbiamo assolutamente permetterci che l’estremismo di certe misure minino, nei cittadini, la fiducia nelle strategie di lotta alla pandemia Covid-19. Questo ne è certamente un caso.

La Valle dei Templi di Agrigento si sviluppa su un territorio che si perde a vista d’occhio, uno dei Patrimoni Storici Unesco più preziosi dell’intero pianeta, tra più grandi per estensione e completamente in luogo aperto.

Già durante l’estate scorsa la Regione Siciliana aveva assicurato la riapertura del Parco Archeologico in totale sicurezza, grazie all’adozione di tutte le necessarie misure di prevenzione: ingressi contingentati a orari precisi, percorsi in entrata e in uscita, dispositivi di sicurezza per i custodi, per il personale di accoglienza e per il pubblico, tanto da farle ottenere il certificato di parco VIRUS FREE rilasciato da “GAe Engineering”.

Mi chiedo allora se esiste una logica nell’aver inserito l’obbligo del Green Pass per un luogo cosí ampiamente sicuro, esteso per svariati ettari alla luce del sole e i cui accessi erano già stati limitati come misura di ulteriore cautela e prudenza. Come per molti altri luoghi della cultura a cielo aperto in Italia, andare alla Valle dei Templi, non è in alcun modo diverso dal fare una salutare passeggiata all’aria aperta, non può in alcun modo facilitare la diffusione del Covid-19.

La diretta conseguenza di questa decisione è la mancata fruizione del bene UNESCO da parte di migliaia di famiglie e di turisti da tutto il mondo. Basti pensare a quei nuclei familiari in cui sono presenti adolescenti dai 12 ai 18 anni che non hanno completato il ciclo vaccinale e che, senza alcuna motivazione scientifica valida ai fini della tutela della salute pubblica, si vedono sbarrate le porte della Valle.

Ho ricevuto le segnalazioni di tanti operatori turistici, guide e proprietari di strutture ricettive. Mi comunicano tutti di disdette dei turisti, gli ospiti stanno modificando il proprio itinerario di soggiorno in Sicilia e scegliendo mete in cui la sola peculiarità è legata alle attività balneari di libera fruizione.

Per questo motivo ho presentato un’interrogazione parlamentare per aprire un tema che riguarda tante realtà del bel Paese. Attendo una risposta immediata e una soluzione dai Ministri competenti per risolvere questa grave ambiguità. Il percorso per uscire dalla pandemia è importante e non è escluso che richieda sacrifici, ma non commettiamo l’errore di esagerare e di agire laddove non sia completamente necessario. Siano la scienza e la logica a guidarci e non l’emozione o la foga.

On. Michele Sodano