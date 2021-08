Sciacca, circa 8 milioni per quattro interventi di Protezione civile

Fondi per complessivi 8.400.000 euro per quattro interventi finalizzati alla sistemazione di collettori fognari, strade, frane e corsi d’acqua in territorio di Sciacca. Sono stati previsti dalla Protezione Civile Regionale. È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Lo Cicero dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana sull’iter istruttorio in corso.

“Si tratta di interventi – viene spiegato – programmati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, che sono stati “ricompresi nel Piano di investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all’OCDDPC 5558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 ‘Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145’ – Regione Sicilia. Piano degli Investimenti ex art. 2 comma 1 – Annualità 2021”.

Questi sono gli interventi cui si fa riferimento:

1) Collettore acque miste, importo complessivo di 500.000 euro;

2) Interventi per assicurare la transitabilità della Strada Provinciale Caltabellotta-Sciacca mediante consolidamento del versante Rocca Porcaria” nel Comune di Sciacca, per un importo complessivo di 900.000 euro;

3) Sistemazione della frana di Via Lido Panoramica Perriera, per un importo complessivo di 500.000;

4) Lavori di sistemazione idraulica del torrente Cansalamone, per un importo complessivo di 6.500.000 euro.