“Subito le selezioni per 300 laureati”, appello alla Regione

“Se è un bene che il 40 per cento delle risorse territorializzabili del Pnrr sia stato destinato al Sud, nell’ottica del riequilibrio tra le aree del Paese, adesso non dobbiamo sprecare questa occasione e dobbiamo attrezzarci al meglio per spendere in modo ottimale questi fondi”. Arriva dal consiglio generale della Cisl Fp Sicilia, che si è svolto oggi in modalità videoconferenza, l’appello di Sebastiano Cappuccio, segretario generale della Cisl Sicilia, e Paolo Montera, segretario generale regionale della Federazione della Funzione pubblica.

“Per raggiungere questo traguardo serve potenziare gli uffici della Pubblica amministrazione siciliana e per questo chiediamo al governo regionale l’immediata applicazione dell’articolo 12 dell’ultima Finanziaria regionale”.

La richiesta riguarda la norma contenuta nella Legge di Bilancio siciliana 2021 che prevede l’assunzione di 300 laureati in materie giuridico-economiche o tecnico-ambientali, con contratto di lavoro a tempo determinato per massimo 36 mesi, valorizzandone anche la eventuale pregressa esperienza manageriale, per garantire la definizione e l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale.

Lavoratori permetteranno a Regione di trasformare risorse in crescita

“Questi lavoratori, uniti a quelli che saranno destinati alla Sicilia dal concorso cosiddetto ‘Brunetta’ – concludono Cappuccio e Montera – permetteranno alla Regione di trasformare queste risorse in occasioni di crescita e di sviluppo permanente per la Sicilia. E dobbiamo muoverci in questa direzione da subito: non possiamo permetterci di distinguere ancora tra la fase della gestione dell’emergenza e la fase della ripartenza, dobbiamo cominciare a lavorare in questa direzione già oggi”.