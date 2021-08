Calatafimi-Segesta verso gara per impianto compostaggio. Palmeri (Verdi) “Sciogliere tutti i nodi per dare servizio al territorio”

Sarà bandita entro novembre la gara per l’impianto di compostaggio di rifiuti organici a Calatafimi-Segesta, mentre il Dipartimento rifiuti della Regione ha appena sottoscritto il Decreto di impegno delle somme da anticipare.

Sono i due dati positivi emersi nel corso della riunione sull’impianto di compostaggio che si è svolta, su richiesta della deputata regionali dei Verdi – Europa Verde, Valentina Palmeri presso il Dipartimento rifiuti, alla presenza del Dirigente generale Calogero Foti.

Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte anche il dott. Vincenzo Novara della SRR Trapani Nord e i funzionari e dirigenti del Servizio Impiantistica regionale, è emerso che proprio oggi sarà inoltrata la convenzione per l’attuazione del progetto, che se la tabella di marcia rispettata, permetterà l’attivazione dell’impianto entro due anni.

“In passato ho contrastato questo progetto – ricorda Valentina Palmeri – perché dietro l’impianto si nascondeva la possibilità di incenerimento e vi erano costi non determinati per la collettività. Abbiamo lottato affinché nel nostro territorio si realizzasse un impianto pubblico di compostaggio che oggi sta finalmente muovendo i primi passi.”

“Continueremo a monitorare l’avanzamento del progetto – conclude la deputata dei Verdi – perché i cittadini del Trapanese abbiano un impianto fondamentale per chiudere un ciclo virtuoso dei rifiuti, una risorsa per l’agricoltura e l’ambiente pulito, uno strumento per ridurre i costi di gestione dei rifiuti.”