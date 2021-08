Campobello di Licata, senso unico in via Capuana

Il Comune disposto istituzione senso unico di marcia, a Campobello di Licata, in via Capuana (zona sud est abitato), tra le vie Giglia e Mazzini. Il doppio senso di circolazione in questa via non consentiva il contemporaneo transito dei veicoli, a causa delle dimensioni e la conformazione della strada, creando inconvenienti alla circolazione. Ufficio tecnico comunale è incaricato di collocare i relativi segnali stradali, le forze dell’ordine a esecuzione della disposizione.

Giovani Blanda