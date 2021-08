Manutenzione stradale nell’agrigentino, aggiudicata gara d’appalto

procedura di aggiudicazione della gara d’appalto che effettuerà interventi di manutenzione straordinaria su alcune strade provinciali. Si tratta in particolare delle SP n. 4 Panoramica Valle dei Templi, SP n. 27 Realmonte-Capo Rossello, SP n. 68 bivio Realmonte-Lido Azzurro, SP n. 75 Siculiana-Montallegro e SP n. 28 Montallegro – bivio sp 17 Siculiana-Raffadali. Questi lavori di manutenzione straordinaria saranno eseguiti dall’impresa ING.DUE SRL di Agrigento, aggiudicataria della gara d’appalto. “Il progetto, che è stato elaborato dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali, dimostra la continua e costante attività lavorativa portata avanti con competenza e professionalità dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento” dice il Commissario Straordinario Dott. Vincenzo Raffo.

I lavori prevedono la risagomatura del piano viabile con conglomerato bituminoso, il ripristino e la costruzione di cunette, la realizzazione di gabbioni per il contenimento delle scarpate, la rimozione di detriti e fanghiglia dalla rete stradale, la manutenzione della segnaletica stradale e delle barriere di protezione. “Continua dunque l’azione dell’ex Provincia Regionale di Agrigento” conclude il Commissario Straordinario dr. Raffo “ per il miglioramento della rete viaria di sua competenza, per la quale sono state impegnate notevoli risorse economiche e finanziarie concesse dallo Stato e dalla Regione Siciliana”.