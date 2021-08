Palazzo in fiamme ad Agrigento, oltre 200 mila euro di danni

Un appartamento completamente distrutto, quello del nono piano interessato dalle fiamme, il tetto e l’attico dichiarati inagibili così come l’abitazione dell’ottavo piano. Due le famiglie evacuate mentre i restanti sette piani – dopo accurati accertamenti – sono stati dichiarati “fuori pericolo” e così gli abitanti hanno potuto far rientro.

E’ questo il primo bilancio in seguito al maxi incendio nel palazzo Standa, in via Gioeni, verificatosi venerdì sera. Secondo una prima stima ci sarebbero danni quantificati in oltre 200 mila euro. Per diverse ore i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’intero stabile.