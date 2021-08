Cadavere di un 45enne rinvenuto in un maneggio: indagini in corso

Il corpo di un uomo privo di vita, un 45enne originario del Bangladesh ma da anni residente con moglie e figli in città, è stato ritrovato questa mattina in un maneggio di viale Regione Siciliana, a Palermo. Sul posto la polizia che ha avviato le indagini. Al momento non si esclude alcuna ipotesi e si attende l’esito dell’autopsia per chiarire le cause della morte.

loading..