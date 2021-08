Genitori si distraggono e bambina di 4 anni si allontana, attimi di paura a San Cataldo

Una bambina si allontana e scattano le ricerche dei Carabinieri. Sabato pomeriggio a San Cataldo (CL), i Carabinieri sono stati avvisati della scomparsa di una bambina di 4anni. I genitori si era distratti per pochi attimi, sufficienti a perdere di vista la loro piccola di 4 anni, che si era allontanata per le vie di San Cataldo mentre giocava in largo Santa Fara, creando grandissima agitazione.

La segnalazione e il ritrovamento

È stato il repentino intervento dei Carabinieri della Tenenza di San Cataldo a scongiurare conseguenze peggiori. I militari, ricevuta la segnalazione, si sono immediatamente attivati per le ricerche, individuando la minore grazie alla chiamata di un cittadino che riferiva della presenza della bambina su un marciapiede poco distante dalla zona della scomparsa. La piccola, in buone condizioni di salute, veniva riaffidata ai genitori. Tanto spavento e pericolo scampato.

