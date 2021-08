Incendi, in Sicilia dichiarato stato di crisi ed emergenza

“Abbiamo dichiarato lo stato di crisi e di emergenza per sei mesi a causa dei gravi incendi verificatisi gia’ dalla fine di luglio e del permanente rischio per le prossime settimane, dovuto all’eccezionale situazione meteo climatica presente in Sicilia “. A comunicarlo, al termine di una riunione straordinaria del governo, e’ il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. Un provvedimento che il governatore aveva gia’ preannunciato, nei giorni scorsi, dopo alcuni sopralluoghi nei Comuni colpiti dagli incendi e che e’ stato predisposto dal capo della Protezione civile siciliana Salvo Cocina, in applicazione della legge regionale.

