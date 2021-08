Licata, arrestato l’uomo che ha sparato contro l’abitazione di un commerciante

E’ stato identificato ed arrestato, in tempi brevissimi, l’uomo che ieri a Licata ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco contro l’abitazione di un commerciante del luogo sita in via Palma.

Il grave episodio è avvenuto ieri poco dopo le 12,30.

Tra poco nella sala stampa del Comando provinciale dei carabinieri, durante una apposita conferenza, verrà illustrata l’attività di p.g., condotta dalla Compagnia Carabinieri di Licata,guidata dal capitano Francesco Lucarelli, che ha consentito di arrestare l’uomo.