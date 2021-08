Canicattì, tra indifferenza e indifferenziata

Il fetore certamente non ve lo possiamo fare sentire, ma ve lo possiamo raccontare : insopportabile !!!!

La situazione sembra essere davvero fuori controllo, anche se sembra che gli operatori ecologici sono rientrati dall’astensione e gli sia stato pagato il mese di giugno. Al netto di ciò, la situazione igienico sanitaria della città sembra non avere pace. Oltre a ciò che si vede nelle vie cittadine, il vero collasso ambientale è nelle varie contrade, dove la spazzatura e anche parecchio materiale tossico / amianto etc etc) viene conferito in maniera selvaggia da veri e propri assassini dell’ambiente , il tutto sotto la totale indifferenza di chi dovrebbe intervenire. Aggiungiamo il braccio di ferro che oramai da un po’ di tempo si è instaurato tra Comune e RTI con contenziosi e penalità che sembrano oramai destinati a sfociare nelle aule di tribunale ed ecco la tempesta perfetta.

Tutto ciò si traduce in costi enormi per lo smaltimento della indifferenziata ( cosa che certamente a qualcuno può non dispiacere) mancato raggiungimento degli obiettivi e una città in ginocchio.

Chi ci va di mezzo in tutto questo? In primis i i cittadini, poi gli operatori ecologici che diventano vittime dei litigi altrui e infine la città tutta, mortificata, imputridita e abbandonata. Ma dire che il problema si pone solo oggi sarebbe una enorme bugia. In questa testata sono contenute una quantità di articoli, foto e video che raccontano anni di mortificazione e monnezza. Almeno in questo sono stati coerenti fino all’ultimo