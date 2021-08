Favara, Forza Italia sostiene il candidato Giuseppe Infurna

Il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, il commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, presidente della Commissione Sanità all’Assemblea Regionale Siciliana, e l’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto, hanno partecipato a Favara alla presentazione della candidatura a sindaco, in occasione delle elezioni Amministrative del 10 ottobre, di Giuseppe Infurna.

Gallo, La Rocca Ruvolo e Zambuto affermano: “Più convinta che mai, Forza Italia scende in campo a Favara per dare ai favaresi una stabilità amministrativa e risolvere le tante criticità incombenti. Noi ci siamo. Ci siamo come partito, ci siamo come coalizione, e siamo a fianco del candidato sindaco Giuseppe Infurna, e al suo programma amministrativo per rilanciare le sorti di Favara, con orgoglio, e nell’interesse dei cittadini. Favara è dei favaresi, che devono scegliere un candidato, come l’onorevole Infurna, che appartiene e ha l’identità di questa terra, l’esperienza e le capacità per risolvere i problemi locali. Forza Italia aderisce con entusiasmo a tale progetto, e si adopererà interamente, senza alcuna riserva, per il successo elettorale“.