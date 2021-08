Licata, al via ristrutturazione palestra Don Milani

Il Comune di Licata ha presentato al MIUR il progetto per la ristrutturazione della palestra del plesso “Don Milani” afferente all’Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi”. Previsto l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza dell’impiantistica per un costo complessivo di 350mila euro.

Ad annunciarlo il Sindaco Giuseppe Galanti e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Violetta Callea.

“Abbiamo presentato al Miur – sostiene l’assessore Callea – l’istanza progettuale per l’adeguamento funzionale della palestra del plesso “Don Milani”. Il progetto consiste nella completa ristrutturazione dei bagni, nell’impermeabilizzazione della copertura, nel rifacimento della pavimentazione della Palestra e nella realizzazione di altri interventi necessari all’adeguamento e alla messa a norma della struttura. Attraverso questo importante intervento per un valore pari a 350mila euro i servizi igienici e il sistema di impiantistica saranno completamente riconfigurati e predisposti anche per i fruitori con difficoltà motorie e disabilità. Sarà inoltre adeguato il sistema di illuminazione di emergenza, le vie di esodo, le relative porte di emergenza e saranno messa a norma le rampe di uscita. Ci auguriamo – conclude Callea – che questo impianto, dopo l’intervento di ristrutturazione, permetta di rendere maggiormente fruibile l’utilizzo della struttura per attività motorie di carattere ludico-sportivo non agonistico e di migliorare l’inclusione sociale“.