Quanto vale l’industria dei videogiochi e come funziona

Si stima che l’industria dei videogiochi valga $ 159,3 miliardi nel 2020, che è un aumento considerevole del 9,3% rispetto al 2019. Questa è una marcata differenza rispetto a quanto previsto per il settore con le statistiche del 2016 che prevedono un valore totale di $ 90,07 miliardi per lo stesso periodo – un’enorme differenza del 76,8% tra le due cifre. Le previsioni attuali stimano che l’industria dei videogiochi varrà $ 268 miliardi entro il 2025.

Il boom del mercato per il gaming a livello mondiale

Le maggiori aree di crescita sono in America Latina e APAC, che dovrebbero crescere rispettivamente del 10,3% e del 9,9% rispetto ai dati sui ricavi del 2019. Si prevede che l’APAC varrà circa 78 miliardi di dollari nel 2020, con la Cina che dovrebbe contribuire con 40,9 miliardi di dollari alla spesa dei consumatori per i giochi e gli Stati Uniti poco meno con 36,9 miliardi di dollari.L’APAC continua a detenere la quota di maggioranza delle entrate dell’industria dei videogiochi, rappresentando il 48% del mercato nel 2020, con il Nord America al secondo posto con una quota molto più bassa del 19%. Per quanto riguarda i singoli paesi, la Cina è in testa, seguita a ruota dagli Stati Uniti. Il Giappone arriva ad un rispettabile terzo posto, e poi i numeri scendono drasticamente mentre la Corea del Sud, la Germania e il Regno Unito seguono.

Il trend per il settore del gioco online e dei videogames

Nell’ultimo decennio, abbiamo assistito a una chiara tendenza al rialzo delle vendite di DLC nei videogiochi. In effetti, il valore di mercato dei DLC è aumentato del 121% tra il 2010 e il 2017 e si prevede che questa tendenza continuerà a crescere. Ciò è stato ulteriormente illustrato con l’aumento in corso di giocatori che investono denaro in microtransazioni, con quasi il 50% dei giocatori che lo ha fatto nell’ultimo anno. Con l’aumento della quota di mercato dei DLC, il mercato dei pacchetti diminuisce di pari passo; nel 2011 ha preso un solido 80% della quota di mercato, scendendo ad appena il 46% nel 2017 e continuando a diminuire da allora.Tra le attrattive di gioco online più performanti di questi ultimi tempi si segnala il gioco di abilità del blackjack. Conosciuto con il nome di 21 il blackjack online ha recuperato terreno durante gli anni rispetto ad altre realtà più blasonate e diffuse come il poker online o la roulette digitale. Possiamo quindi riscontrare come in questo caso, la forte crescita del mercato relativamente al gioco d’azzardo digitale presente su internet, abbia favorito alcune specialità rimaste tagliate fuori dall’industria fino a qualche tempo addietro.

Le migliori piattaforme di gioco

Il PC è ancora la piattaforma più popolare per gli sviluppatori di giochi con il 56% che sviluppa giochi per la piattaforma nel 2020. Quando si tratta di console, Sony sta ancora riuscendo a battere Microsoft in termini di attenzione allo sviluppo di giochi con il 25% degli sviluppatori che si concentra su PS4 su 23% su Xbox One. Questa tendenza continua quando guardiamo alle console di nuova generazione con l’11% che lavora su giochi PS5 oltre il 9% che lavora su Xbox Series X. Nonostante i giochi per PC siano i migliori per gli sviluppatori, i giochi mobili sono la piattaforma più popolare per gli utenti con il 48% dei giocatori ora impegnandosi regolarmente nel gioco mobile e nei giochi per console che superano i giochi per PC in termini di mercato globale dei giochi.

I migliori giochi per il settore del gaming attuale

Se state cercando il miglior gioco mai realizzato, Legend of Zelda: Ocarina of Time detiene ancora il titolo secondo Metacritic avendo raggiunto un punteggio quasi perfetto di 99/100, anche se il 2020 gli ha dato una corsa per i suoi soldi. Con un 95/100, Persona 5 Royal si è aggiudicato il titolo di miglior gioco del 2020-2021.Quando osserviamo una ripartizione per genere delle vendite di videogiochi, possiamo vedere che i giochi d’azione occupano il primo posto con una quota di mercato del 26,9%, seguiti da Shooters al 20,9% e giochi di ruolo all’11,3%.Quando si tratta dei giochi più venduti di tutti i tempi, il franchise Pokemon domina ancora le classifiche con un’impressionante cifra di vendita totale superiore a $ 90 miliardi. L’idraulico preferito di tutti arriva secondo con 30,25 miliardi di dollari molto più basso, seguito da Call of Duty con 17 miliardi di dollari statunitensi.