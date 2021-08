Roy Pacy & Aretuska in concerto il 18 settembre alla Valle dei Templi

Roy Paci & Aretuska il 18 settembre fanno tappa ad Agrigento (Parco Valle dei Templi). Il duo, noto per le sonorità latin jazz swing, si esibirà durante il Light Blue Festival, festival dedicato alla promozione del patrimonio culturale attraverso la musica.

Trombettista, compositore e arrangiatore siciliano, Roy Paci è conosciuto e apprezzato per le sue sonorità latin-jazz e per aver dato vita agli Aretuska, un movimento musicale nato da diverse contaminazioni musicali.

La sua svolta musicale negli anni 90’ in Sud America, dove il trombettista siciliano scopre nelle sonorità etniche il suo desiderio di rendere la musica multiculturale.

I suoi più importanti esordi nel 1994, quando si esibisce nel 94’ al BAM di Spagna, poi al “Paleo” svizzero, fino al Midem in Francia. E nei primi anni 2000, quando con i suoi tour in giro per il mondo, si impone come uno dei migliori trombettisti di fama internazionale.

Autore della colonna sonora del film “Paradiso all’improvviso” (Pieraccioni) e del comedy show Zelig, Roy Paci ha partecipato a diversi programmi tv, da “Markette” con Chiambretti a “Stasera pago io” con Fiorello. Ha collaborato inoltre con artisti di calibro internazionale come Manu Chao, Eric Mingus, Enrico Rava, Nicola Arigliano, Tony Levin e italiani come Samuele Bersani, Vinicio Capossela, Ivano Fossati, Jovanotti, Subsonica, Negrita, Caparezza e i Sud Sound System.