Sciacca, collocate 150 piante nel centro storico

Nuove piante, nuovi fiori, nel centro storico di Sciacca. Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore al Verde Pubblico Antonino Venezia rendono noto che l’Amministrazione comunale ha fatto collocare circa 150 piantine con fiori nei vasi del centro storico di Sciacca. A occuparsi della piantumazione è stato il Settore Verde Pubblico del Comune.

Sono stati collocati fiori di diverso colore nei vasi di alcune aree del centro, come in piazza Don Minzoni nei pressi della basilica di Maria Santissima del Soccorso, in piazza Farina, nell’area che divide le piazze Scandaliato e Rossi, in piazza Friscia e in Via Incisa, davanti al complesso monumentale di Santa Margherita.

Si tratta – spiegano i tecnici del Settore Verde Pubblico – di piante resistenti ai cambiamenti climatici.

“Abbiamo voluto – dicono il sindaco Francesca Valenti e l’assessore Antonino Venezia – rinnovare il verde pubblico, che è anche arredo urbano, con nuove piante, con nuovi colori, per dare nuovo decoro a luoghi simbolo del centro storico della nostra città”.