23enne scippa due collane a pensionato: un arresto a Ravanusa

Un bracciante agricolo 23enne, originario della Romania, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Ravanusa con l’accusa di furto con strappo. Il giovane si è avvicinato ad un pensionato di 72 anni, nei pressi di via Dante, e gli ha letteralmente scippato le due collane d’oro che indossava per poi darsi alla fuga a piedi. In attesa di convalida d’arresto il ragazzo si trova ai domiciliari.

