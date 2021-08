Canicattì. In liquidazione alle famiglie circa 14 mila euro per il trasporto scolastico

Ammonta a poco meno di 14 mila euro la cifra in liquidazione per coprire il rimborso totale delle spese di trasporto scolastico extraurbano periodo gennaio – giugno 2021.

“L’attenzione per il diritto allo studio è quotidiana e di primaria importanza per l’amministrazione comunale – dichiara il Sindaco Ettore Di Ventura – Dopo la liquidazione per le spettanze relative all’anno 2020, l’ufficio Pubblica Istruzione si è subito messo al lavoro per garantire questo importante sussidio con l’obiettivo di erogarlo prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.”

“L’importo, diverso per i circa 100 studenti canicattinesi che frequentano altre scuole nei comuni limitrofi, verrà erogato nelle prossime settimane direttamente sul conto corrente indicato in fase di registrazione – aggiunge l’assessore alla P.I Angelo Cuva – Inoltre, per garantire organicità alla tematica, in linea con le nuove disposizione della Regione Siciliana, abbiamo predisposto il nuovo regolamento comunale che adesso dovrà essere discusso dal Consiglio Comunale.”

Si ricorda che per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’ufficio Pubblica Istruzione al numero telefonico 0922734510, dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00, oppure inviando un messaggio WhatsApp al numero 3792472728.