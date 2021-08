Carabiniere trova 1.100 euro per terra e li consegna

Nel fine settimana appena trascorso un sottufficiale dell’Arma dei carabinieri, libero dal servizio, in vacanza sull’isola di Favignana, camminando a piedi per la centralissima Piazza Castello ha rinvenuto la somma di 1.100 euro, sparsa per terra in banconote di vario taglio.

Consegnati all’ufficio oggetti smarriti

Il Carabiniere senza pensarci due volte ha raccolto le banconote e le ha consegnate ai colleghi della Stazione dell’isola nella speranza che il denaro possa tornare nelle mani di chi lo aveva smarrito; in caso contrario i soldi, debitamente custoditi verranno versati, dai Carabinieri di Favignana, presso il competente ufficio oggetti smarriti del comune.

Sull’isola, la principale dell’arcipelago delle Egadi, sono tanti i turisti in vacanza nel mese di Agosto.