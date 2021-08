Expo Dubai 2020; Tra le aziende Campane spicca Leather Trend specializzata nella realizzazione di capi in pelle

Il 2020 doveva essere l’anno dell’ esposizione internazionale a Dubai, però le restrizioni del covid hanno costretto a posticipare di 1 anno l’innagurazione e l’evento. Il ritorno dell’esposizione universale, è un evento di auspicio per la ripresa economica L’economia riprende, e lo fa ad Expo Dubai 2020. L’Italia sarà tra i paesi partecipanti in prima linea al centro dei progetti degli organizzatori. Le aziende campane saranno rappresentate con un ampio padiglione e una partecipazione sopra le attese. Tra le aziende anche Leather Trend, azienda irpina (Avellino) specializzato nella realizzazione di capi di abbigliamento in vera pelle Made in Italy.

L’azienda si presenta col suo innovativo progetto “Leather Trend Made in Italy” frutto di tanto impegno e organizzazione, l’evento, organizzato all’interno di un prestigioso hotel nel cuore di Dubai, dove sarà collocato lo spazio riservato al brand, che dal 13 al 16 gennaio del 2022 si mostrerà sul palcoscenico mondiale. Portando tutta la sapienza nell’artigianalità dei propri prodotti.

All’ evento promozionale, parteciperanno alcuni rappresentanti istituzionali, affiancati dai delegati dell’azienda. Il modo migliore per connettere idealmente il Padiglione Italia di Expo Dubai 2020 e il progetto dell’azienda campana.

Leather Trend intratterrà gli ospiti con sfilate quotidiane della nuova collezione dei capi realizzati, con postazioni di accoglienza per gli operatori del settore. Sarà l’occasione per rinnovare l’appeal del Made in Italy nei paesi del ME.NA.SA., ovvero quelli appartenenti alla regione del Medio Oriente, del Nord Africa e dell’Asia meridionale. Gli Emirati Arabi Uniti rappresenta la focus country dell’azienda, che attraverso studi specifici e stilistici ha saputo interpretare le tendenze dell’export italiano, che vede in questi Paesi i principali destinatari.

Importante in quanto i dati che ci provengono dal FMI, vedono l’economia mondiale in crescita, grazie all’adozione di politiche fiscali nuovamente espansive e al rialzo dei prezzi e della produzione petrolifera.