Sciacca, istituita Ztl allo Stazzone

Si aggiunge una nuova area pedonale a Sciacca. È in località Stazzone. Lo ha deliberato la Giunta comunale. A darne notizia il sindaco Francesca Valenti e gli assessori alla Polizia Municipale Fabio Leonte e al Turismo Sino Caracappa.

Allo Stazzone, nella Via Lido Esperanto, si istituisce la ZTL, Zona a Traffico Limitato, nel tratto a partire dal civico 3, fino alla fine del mese, 31 agosto.

La ZTL avrà inizio alle ore 20,00 per concludersi all’1,00.

Sono esclusi i veicoli dei residenti o dimoranti, dei diversamente abili, delle attività commerciali ricompresi nell’area, e i mezzi in servizio di pronto intervento, di soccorso e di emergenza.

La ZTL allo Stazzone si aggiunge all’Area Pedonale Urbana istituita in centro storico e all’Area Pedonale Urbana in Via Gaie Di Garaffe che è stata ripresa e prorogata fino al 31 agosto, dalle ore 20,00 all’1,00 (il tratto interessato va dal civico 68 e all’intersezione con il Vicolo Spiaggia).